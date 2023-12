Con Hyundai sarà possibile dire addio alle gomme da neve: ecco le catene automatiche!

Nella stagione invernale è obbligatorio equipaggiare le nostre auto con pneumatici invernali oppure avere le catene a bordo. In tal senso, può risultare certamente interessante l'impegno di Hyundai nel nuovo progetto che sa davvero di rivoluzionario. In particolare, la casa automobilistica ha presentato pneumatici integrati con catene da neve. Questa tecnologia si basa sull'utilizzo di moduli in lega d'alluminio collocati all'interno dei cerchi e pneumatici: essi si attivano appena ricevono un impulso elettrico.

Nello specifico, l'anima di gomma avrà al suo interno un telaio con scanalature disposte ad intervalli regolari: al loro interno saranno inseriti moduli in lega d'alluminio. La lega, poi, sarà capace di ritornare alla sua forma originale non appena verrà applicata una corrente elettrica. Difatti, quando il conducente attiva la funzione, l'impulso elettrico spingerà il modulo fuori dallo pneumatico. In questo modo, l'auto beneficerà di una maggiore aderenza e stabilità sulle strade innevate.