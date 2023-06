Hyundai finalmente aggiungerà il supporto a CarPlay wireless

Tra le auto Hyundai e CarPlay in modalità wireless il legame non è stato mai semplice, tuttavia le cose presto potrebbero evolversi. Secondo recenti indiscrezioni, la casa automobilistica, a partire dalla fine dell'anno, aggiungerà finalmente il supporto a CarPlay wireless e Android Auto alle sue auto dotate di navigazione satellitare integrata. Fino ad ora, infatti, i possessori di questo tipo di veicoli, per utilizzare l'iPhone, devono collegare il proprio dispositivo tramite un cavo.

Entrando maggiormente nei dettagli, l'adozione di CarPlay wireless da parte di Hyundai è stata sempre piuttosto confusa nel corso degli anni. In particolare, è stato strano il fatto che le auto Hyundai con navigazione integrata supportano esclusivamente CarPlay cablato mentre le auto senza navigazione integrata supportano sia CarPlay tradizionale che la modalità wireless. Per colmare questa lacuna, diversi proprietari hanno optato per accessori di terze parti, ma tutto ciò presto potrebbe cambiare.