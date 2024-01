Hyundai Bayon si aggiorna, ed è più tecnologica e sicura che mai

È tempo di restyling per Hyunda Bayon, il piccolo SUV basato su i20 lanciato nel 2021, e il marchio coreano ha colto l'occasione per introdurre una serie di novità tecnologiche per aumentare la sicurezza durante la guida (non perdetevi il nostro approfondimento su come funziona la guida assistita).

La versione del 2024, infatti, a fronte di alcuni piccoli cambiamenti estetici, riceve numerose funzioni di guida assistita, oltre all'aggiornamento Over-The-Air di mappe e sistema, e alla modalità wireless per Android Auto e CarPlay (non sappiamo se di serie o optional).

Tra gli aiuti per la sicurezza, spiccano il Lane Following Assist (LFA) e il Forward Collision-Avoidance (FCA). Il primo è uno strumento che mantiene il veicolo all'interno della corsia, mentre il secondo avvisa il guidatore in caso si sia troppo vicini alla vettura (ma anche ciclista o pedone) che ci precede, per poi intervenire e frenare in modo da evitare la collisione, ed è persino in grado di azionare i freni per evitare una collisione con un'auto in arrivo quando si svolta a un incrocio.