Hyundai e Kia dichiarano guerra ai cavi: arrivano Android Auto e CarPlay wireless

Android Auto e CarPlay sono strumenti molto usati per integrare i sistemi di infotainment non proprio impeccabili delle nostre auto, ma non sono moltissime le vetture che offrono la possibilità di collegamento wireless, e per questo molti utenti si trovano costretti a comprare un adattatore come AA Wireless (che ora supporta anche CarPlay).

Hyundai e Kia offrono da tempo modelli con questa funzione, ma quelli più recenti con navigazione di fabbrica offrivano solo una connessione via cavo. Il motivo? A quanto pare una controversia con un non ben identificato produttore di telefoni a causa di un pulsante di navigazione sul cruscotto. A giugno di quest'anno era stato comunicato che la disputa era stata risolta, e ieri dalla Corea del Sud è arrivata la notizia che alcuni modelli selezionati riceveranno un aggiornamento software per abilitare la connessione wireless.

E questo è un punto cruciale. In teoria, Hyundai può abilitare Android Auto e CarPlay wireless in tutti i modelli spediti con la navigazione di fabbrica, ma in pratica lo farà solo pochi modelli già in commercio otterranno effettivamente l'aggiornamento.

Come riporta infatti The Korea Economic Daily, Hyundai abiliterà Android Auto e CarPlay wireless nei sistemi dotati del nuovo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), a partire dalle nuove Kona e Kona EV, oltre alle Hyundai Grandeur, la nuova Sonata, la nuova Santa Fe, IONIQ 5 e Kia EV9, mentre la nuova Sorento otterrà l'aggiornamento in un secondo momento.

Hyundai dice che sta anche lavorando per abilitare l'esperienza wireless nei modelli Genesis con sistema di infotainment ccIC (connected car Integrated Cockpit) ma non sono state condivisi ulteriori dettagli.

Dopo aver installato l'aggiornamento, gli utenti devono eliminare i profili di connessione esistenti per iniziare da zero con una connessione wireless. Successivamente, bisogna attivare Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e configurare la connessione con il sistema di infotainment. A questo punto, all'avvio del veicolo il sistema si collegherà automaticamente allo smartphone, che potrà essere lasciato in tasca o nella borsa.

La novità sarà sicuramente apprezzata dai proprietari di questi veicoli, ma Hyundai non ha dichiarato quando l'aggiornamento verrà distribuito. Si pensa che dovrebbe arrivare entro fine anno, e vi aggiorneremo in caso dovessero arrivare novità in questo senso.