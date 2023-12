Aito M9 è l'imponente SUV elettrico di Huawei che punta tutto sugli schermi (e sulla realtà aumentata)

L'azienda che ha rischiato di mettere alle corde Samsung e Apple nel settore smartphone infatti da un anno sta lanciando in madrepatria una serie di vetture insieme a Seres, con il marchio Aito, e insieme a Chery con il marchio Luxeed , e ora ha presentato la nuova Aito M9 (sapete cosa sia un'auto Range-Extended ?).

Alla vigilia del lancio della nuova Xiaomi Car , un altro gigante tecnologico cinese, Huawei, ha allargato il suo portafoglio di vetture elettriche create in collaborazione con i produttori locali .

Partiamo dal design, che spiega come Huawei mischi le carte tra le sue vetture in quanto il gigante cinese offre il motore, la tecnologia e il sistema operativo, HarmonyOS, mentre i produttori di auto mettono la carrozzeria.

Aito M9 non richiama infatti lo stile delle altre Aito (M5 e M7, che sono già sul mercato), ma quello della recente Luxeed S7, il che potrebbe avere poco senso dal punto di vista occidentale.

La M9, che misura 5.230 millimetri di lunghezza, 1.999 millimetri di larghezza e 1.800 millimetri di altezza, con un passo di 3.110 millimetri, presenta fari anteriori triangolari collegati da una striscia LED.

Questi possono anche servire da veri e propri proiettori in grado di proiettare immagini fisse e video, riconoscono sia i veicoli che i pedoni e dirigono il fascio luminoso per evitare di accecare altre vetture intorno.

All'interno troviamo sei sedili in pelle Nappa per una configurazione 2+2+2 e tre schermi nella parte anteriore: un touchscreen da 16 pollici, un quadro strumenti da 12,3 pollici e un head-up display dotato di realtà aumentata (descritta come "rivoluzionaria") da ben 75 pollici.