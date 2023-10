Honda porta una comoda funzione su Android Auto e CarPlay

È un momento di grande vitalità per il settore automotive, e se Google e Apple si stanno preparando a quella che il Wall Street Journal ha definito a fine 2022 come la battaglia per decidere l'anima della nostra prossima auto, anche le interfacce Android Auto e Carplay si stanno rendendo più versatili e quindi utili (sapete cos'è un'auto Ranger-Extended?). Android Auto, per esempio, a luglio 2023 si è aperta insieme ad Android Automotive alle app Internet of Things (IOT), il che ha consentito agli sviluppatori di portare le loro app sull'interfaccia. È il caso di soluzioni per la connessione con gli adattatori OBD o per l'apertura del garage, ad esempio. Honda appartiene a quest'ultima categoria, perché nei giorni scorsi ha annunciato la compatibilità della sua piattaforma myQ proprio con Android Auto e CarPlay tramite l'app HondaLink (o AcuraLink). Questo significa che per aprire o chiudere la porta del garage basterà toccare un comodo pulsante sullo schermo dell'auto, e non più sullo smartphone.

Per quanto riguarda le auto, Honda afferma che tutti i suoi veicoli 2023 e 2024 saranno compatibili con questa nuova tecnologia, ma dice anche che "milioni di vecchi modelli Honda e Acura che supportano Apple CarPlay e Android Auto avranno anche la compatibilità". Honda non ha condiviso ulteriori specifiche, quindi non è chiaro quando l'integrazione myQ Connected Garage si farà strada verso questi veicoli più vecchi, mentre su quelli nuovi dovrebbe esserlo subito. myQ Connected Garage è compatibile con la maggior parte degli apriporta da garage sul mercato (si può comunque controllare da qui), mentre per chi ne ha uno non smart o non compatibile Honda dice che si può usare un "dispositivo myQ Smart Garage Control", offerto gratuitamente a chi si iscrive al suo abbonamento demo di 30 giorni del servizio (129 dollari per 3 anni o 179 dollari per 5 anni). Il funzionamento è molto semplice. Si può impostare la localizzazione che invierà automaticamente una notifica di sistema quando si arriva a una certa distanza dal garage, e a quel punto si potrà premere un pulsante sullo schermo, all'interno dell'app HondaLink o AcuraLink, per chiuderlo quando ci si allontana o aprirlo quando si sta arrivando.