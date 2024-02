La ricetta di Honda per la sostenibilità passa per Android Auto e CarPlay wireless

Per avere un minore impatto sull'ambiente non è necessario fare grandi annunci e cambiare completamente il nostro modo di pensare la mobilità, ma anche tramite piccole azioni, come aggiornare le auto esistenti ad Android Auto e CarPlay wireless (a proposito di CarPlay, sapete come funziona l'interfaccia per veicoli di Apple e quali sono le migliori app per usarla al meglio?).

Almeno ne è convinta Honda, che nei giorni scorsi ha annunciato la possibilità di aggiornare le Accord vendute tra il 2018 e il 2022 (circa 631.000 vetture) in modo da implementare le funzionalità, magari per quei proprietari che le hanno acquistate di seconda mano e non hanno potuto aggiungere l'optional.

Come descrive l'azienda nel suo annuncio, l'aggiornamento avrà un costo "suggerito dal produttore" di 112 dollari e richiederà una visita al concessionario, ma Honda promette che si tratterà di un "rapido aggiornamento software", a cui bisogna aggiungere "una tassa di manodopera del rivenditore".