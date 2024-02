La guida autonoma di Tesla potrebbe risparmiarvi una bella scocciatura

Sono anni ormai che Tesla sta affinando e testando la sua guida autonoma. Attualmente la sua versione più recente è in fase di test in beta negli Stati Uniti, e con l'ultimo aggiornamento è emersa una funzionalità molto interessante. Con la versione 12 di Full Self Driving Beta di Tesla un utente ha scovato la funzionalità per cercare autonomamente il parcheggio in strada. Il video che trovate in basso ci mostra la funzionalità all'opera.

Come potete vedere dalla breve dimostrazione pubblicata su X dall'utente che ha provato la funzionalità di ricerca automatica del parcheggio, la Tesla autonomamente guida verso la destinazione impostata sul navigatore, anche se lo fa procedendo a velocità ridotta. Una volta arrivata a destinazione l'auto non si ferma, ma programma un nuovo giro dell'isolato sul navigatore per continuare la ricerca del parcheggio. Tanto che alla fine riesce a fermarsi poco prima della destinazione per parcheggiare.