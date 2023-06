La guida autonoma di Tesla si prepara al lancio

Uno degli obiettivi di Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk, è quello di garantire in un prossimo futuro la piena sicurezza della guida autonoma delle auto elettriche. In tal senso, è fondamentale lo sviluppo del software Full Self-Driving (FSD), giunto alla versione identificata dal numero v11.4.1. A questo proposito, secondo lo stesso Musk, si tratta dell'ultima versione beta: FSD v12, dunque, sarà la prima build di produzione. Tutto ciò, però, non significa che questa versione arriverà presto: difatti, le precedenti versioni hanno necessitato di almeno un anno e mezzo di sviluppo, dunque è probabile che la prima build definitiva del software debutti prima della fine del prossimo anno.

In ogni caso, la v11.4 ha introdotto tanti miglioramenti, al punto che secondo Musk questa versione conteneva così tante novità che avrebbe potuto chiamarsi v12. Difatti, con la versione 11 del software, Tesla ha riscritto il codice e unificato lo stack di guida in città (FSD) e lo stack di guida in autostrada (Autopilot), portando l'FSD ad un livello più alto. Del resto, anche i beta tester di FSD hanno notato un netto miglioramento nel comportamento del software, che ora assume un atteggiamento più assertivo, simile a quello di un essere umano.