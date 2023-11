La guida autonoma di Tesla scalda i motori per l'Europa

Tra quelle più importanti troviamo ovviamente la guida autonoma . Il software per la guida autonoma di casa Tesla si chiama Full Self Driving ed è, da ormai qualche anno, in versione beta per essere testato. I test pubblici sono avviati da tempo negli Stati Uniti e in Canada.

Quando parliamo di Tesla ci riferiamo quasi sempre al segmento delle auto elettriche , un segmento che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mercato italiano. Ma Tesla non è solo auto elettriche, visto che l'azienda è particolarmente focalizzata anche sulle innovazioni software per i veicoli.

I conducenti europei invece sono stati al momento esclusi dall'accesso al Full Self Driving di Tesla, a causa di ragioni normative. Ma questo potrebbe presto cambiare.

La volontà di Tesla di portare la sua guida autonoma in Europa non è certo una novità. In precedenza lo stesso Elon Musk aveva ventilato l'ottimistica ipotesi di un debutto del Full Self Driving Beta in Europa per la fine del 2023.

In realtà, la questione non è semplice, visto che ogni paese europeo può adottare delle normative locali in termini di guida autonoma su strade pubbliche. Questo ha rallentato anche l'implementazione della compatibilità del software di Tesla con le normative europee.

La novità delle ultime ore consiste nell'integrazione di una sezione dedicata alla guida autonoma nel manuale utente destinato ai veicoli Tesla venduti in Europa. Questo non può che essere collegato alla possibilità di vedere presto il Full Self Driving Beta presto sulle nostre strade.