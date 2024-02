La guida autonoma sulle autostrade italiane: come va la sperimentazione

Forse non tutti lo saprete ma anche in Italia si sta sperimentando la guida autonoma. Stiamo parlando del Programma Mercury, avviato e gestito da Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di migliorare la rete autostradale in Italia proprio per renderla pronta all'avvento della guida autonoma.

A partire dalla scorsa estate, il programma ha visto la conduzione di diversi test sulla rete autostradale italiana con auto a guida autonoma. Le prime prove su strada sono partite a luglio in A26 dove l'auto a guida autonoma ha percorso 20 km, in un tratto dove non erano presenti gallerie. A fine ottobre la sperimentazione è proseguita per altri 30 km, sempre in A26, passando questa volta anche nella galleria Valsesia.