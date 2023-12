Negli Stati Uniti Tesla ha già vinto, ma Stellantis ancora non se n'è accorta

Forse qui in Europa non ce ne siamo accorti, soddisfatti come siamo del nostro standard CCS, ma oltre oceano Tesla ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza, e ha definito lo standard di ricarica statunitense (sapete qual è la differenza tra presa Tipo 2, CCS e CHAdeMO?).

Partiamo dall'inizio. Per caricare un'auto elettrica, ci vuole un connettore e una presa, diversi a seconda che si utilizzi la ricarica a corrente continua (più veloce) o quella a corrente alternata. In Europa abbiamo due standard: CCS per la prima e Tipo 2 per la seconda, che utilizzano la stessa porta sulla vettura pur utilizzando connettori diversi.

Negli Stati Uniti però, fino a poco tempo fa la questione non era ancora decisa, almeno fino a quando Tesla non ha aperto la sua rete Supercharger a tutti i veicoli elettrici. E non lo ha fatto a cuor leggero: in palio c'erano i finanziamenti da 7,5 miliardi di dollari per le infrastrutture che l'amministrazione Biden aveva reso disponibili, ma solo per stazioni di ricarica compatibili per tutti.

A questo punto Tesla ha deciso di prendere la palla al balzo: aveva un suo connettore proprietario, la rete di ricarica più efficiente e diffusa negli Stati Uniti (20.000 colonnine in quasi 2.000 stazioni), perché non creare uno standard? E così l'anno scorso è nato il NACS (North American Charging Standard).