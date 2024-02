La prossima Golf sarà completamente elettrica, ma quale sarà il futuro della ID.3?

La vettura, progettata per sostituire la e-Golf, potrebbe finire per essere sostituita a sua volta dalla nuova Golf, ed è lo stesso Grunitz a dichiararlo.

La conferma arriva direttamente dal direttore tecnico di Volkswagen Kai Grunitz , il quale in un'intervista a Top Gear non solo si è - parzialmente - aperto sui piani della casa di Wolfsburg, ma ha anche rivelato alcuni dettagli riguardanti la ID.3, l'attuale vettura elettrica appartenente al segmento C del marchio. E non sono prospettive rosee.

I più appassionati "golfisti" avranno un tuffo al cuore, ma non abbiamo neanche fatto in tempo a salutare il restylinig della Golf di ottava generazione, che già si parla di nona, con la consapevolezza che sarà completamente elettrica (sapete che differenze ci sono tra wallbox e stazioni di ricarica ?).

"Non c'è abbastanza spazio per avere due o tre modelli diversi che si adattano allo stesso cliente", ha spiegato il manager.

"Abbiamo iniziato a lavorare su una Golf completamente elettrica", ha detto, ma "Ci sarà una sovrapposizione" con la ID.3.

Quindi cosa succederà? Una cosa è certa, forte di 37 milioni di vetture vendute in 8 generazioni (la popolazione della Polonia, giusto per mettere le cose in prospettiva), Golf è un marchio troppo importante per essere messo da parte.

Al salone LA Auto Show dell'anno scorso, Thomas Shafer, CEO di VW Passenger Cars, ha dichiarato: "Abbiamo marchi iconici, Golf e GTI. Sarebbe pazzesco lasciarli morire e scivolare via", e Grunitz ha confermato come Golf sia "il cuore del nostro marchio", dicendo che VW non ucciderà il nome.

Secondo Grunitz la Golf elettrica sarà una "vera Golf", continuando con affermazioni confortanti come "Deve sembrare un Golf. Deve essere conveniente come una Golf, deve essere [capace] come una Golf". E, ovviamente, "ci deve essere una GTI".

Insomma, se non fosse chiaro, la nuova Golf elettrica sarà una Golf in tutti i sensi, a cominciare dal nome, e sarà completamente nuova.

Prevista per il 2028, non si baserà sulla piattaforma MEB della attuale ID.3, ma su una piattaforma SSP di nuova generazione che sarà condivisa su tutte le vetture del gruppo.

Quindi in futuro possiamo attenderci un addio al marchio ID e una semplificazione dei nomi? Forse no. Stando alle ultime notizie dalla Germania, Volkswagen starebbe progettando un nuovo SUV completamente elettrico in stile Tiguan. La vettura dovrebbe entrare in produzione nel 2026, ma la notizia interessante è il nome: secondo il sito Handelsblatt si potrebbe chiamare ID.Tiguan.

L'anno scorso, Shafer infatti aveva dichiarato che si sarebbero attenuti "alla logica ID", aggiungendo però che "I modelli iconici avranno un nome". Mettendo insieme i pezzi, possiamo quindi ipotizzare che la prossima Golf si potrebbe chiamare ID.Golf, ma è una mossa nella giusta direzione?

Secondo alcuni commentatori, l'identità del marchio Golf è fuori discussione, ma quella del brand ID forse lo è un po' meno.

Certo dal punto di vista di Volkswagen non ha senso buttare via un marchio in cui ha investito così tanto, e d'altronde forse uno spiraglio di futuro ci era stato già stato mostrato con il lancio del van ID. Buzz.