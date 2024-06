La Giga Panda di Fiat potrebbe essere molto più di una fantasia

In pochi avrebbero immaginato una Panda SUV.

Quello a cui stiamo assistendo è sostanzialmente un nuovo corso per la generazione Panda, una delle vetture più iconiche e longeve di casa Fiat. E dopo la Grande Panda potrebbe arrivare una vettura ancora più grande. La Fiat Grande Panda è stata svelata pochi giorni fa, mostrando come Fiat intenda rinnovare in maniera significativa il modello che ha caratterizzata gran parte della storia della casa automobilistica torinese. Ma potrebbe esserci spazio anche per una Giga Panda.

Al momento si tratta solo di rumor. Diverse voci indicano che Fiat potrebbe lanciare un nuovo modello di Panda prossimamente. Si tratterebbe di una vettura ancora più grande della Grande Panda mostrata pochi giorni fa. Sul nome non abbiamo informazioni ufficiali, ma questo potrebbe convergere su Giga Panda oppure Grande Panda XL. L'immagine che trovate in basso rappresenta un render, realizzato da Motor1, che cerca di darci un'idea sul presunto design di questa nuova Panda. Il look dovrebbe prendere chiaramente ispirazione dalla Grande Panda che è stata svelata ufficialmente, anche per una continuità con il nuovo corso. Le linee sono squadrate sia anteriormente che posteriormente. Anche per gli interni ci si attende un look simile a quello visto recentemente per la Grande Panda. La lunghezza potrebbe arrivare addirittura a 4,4 metri.

A livello di motorizzazioni disponibili, non dovremmo vedere grosse differenze con la Grande Panda. Se non che potrebbe arrivare anche una versione 1.2 mild hybrid da 136 CV, più potente rispetto a quella con 101 CV prevista per la Grande Panda. Trattandosi per lo più di rumor, ancora non sappiamo quando effettivamente arriverà questa ipotetica Giga Panda. La forbice temporale oscilla tra il 2025 e il 2026. Vi terremo aggiornati sul prossimi sviluppi.