Furti d'auto, ecco come General Motors potrà bloccare da remoto un veicolo rubato

Per scongiurare il furto della propria auto ci sono vari modi, tra cui sistemi che bloccano il volante oppure gli AirTag, i quali consentono di monitorare la posizione del veicolo. A tutto ciò, si sta aggiungendo General Motors, che punta ad offrire un'alternativa più difficile da disattivare. Si tratta di "Called Stolen Vehicle Assistance", un servizio che permetterebbe ad un team di consulenti di collaborare con la polizia per trovare e recuperare il veicolo.

Entrando nei particolari della notizia, il veicolo dotato del sistema di allarme preinstallato da General Motors invierà al proprietario un avviso, informandolo dell'accesso non autorizzato: si tratta del primo segnale sul possibile furto in corso. Successivamente, occorre contattare la polizia e segnalare stesso alle forze dell'ordine che l'auto è equipaggiata con questo avanzato sistema OnStar. Infine, il proprietario del mezzo dovrà contattare anche il call center OnStar per denunciare il furto: in questo modo, un consulente avvierà la procedura di recupero collegandosi da remoto al veicolo.