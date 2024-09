Garmin presenta la serie Dash Cam X: video fino a 4K UltraHD e controlli vocali

Garmin da poco ha ufficializzato la serie Dash Cam X, le telecamere dedicate agli automobilisti e che forniranno loro immagini di qualità indipendentemente dal posto in cui si trovano. La nuova serie è composta da quattro modelli: Garmin Dash Cam Mini 3, X110, X210 e X310. In particolare, questi dispositivi garantiscono una risoluzione video fino a 4K Ultra HD, utile per fornire, ad esempio, una prova dettagliata in caso di incidente.