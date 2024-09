La guida autonoma di Tesla in Europa? L'azienda è convinta: ecco la tabella di marcia da qui al 2025

Tesla ha rilasciato ieri la sua tabella di marcia relativa al Full-Self Driving , con le date di rilascio degli aggiornamenti e una serie di annunci incredibili, tra cui l'arrivo della funzione anche in Europa (e in Cina)!

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024 - v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions - v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4) - Actually Smart Summon - Cybertruck Autopark 📐 - Eye-tracking with sunglasses 🕶️ -…

L'annuncio di Tesla ha già aumentato il valore delle azioni, ma c'è ancora molta strada da fare

A luglio, Musk ha annunciato che avrebbe ottenuto l'approvazione per il FSD in Europa e Cina entro la fine dell'anno, e ora, con la nuova tabella di marcia appena pubblicata, Tesla dichiara che arriverà in queste regioni per il primo trimestre del 2025 / inizio secondo trimestre 2025.

Possibile che il Full-Self Driving arrivi in Europa? Nel frattempo, ieri le azioni del marchio sono aumentate di oltre il 6%, ma sia Wall Street che gli analisti sono piuttosto cauti riguardo l'approvazione da parte dei regolatori.

E se negli Stati Uniti l'elezione di Trump potrebbe accelerare il processo normativo, in Europa la questione è molto più in salita.

In Europa è infatti necessario passare un meccanismo di approvazione che oltreoceano è praticamente sconosciuto. E che Musk ha definito così: "Negli Stati Uniti le cose sono legali di default, e in Europa sono illegali di defaul". Certo i numerosi incidenti, anche con morti, subiti dalle Tesla negli Stati Uniti non aiutano.

Diversa la situazione in Cina, dove Tesla sta collaborando con il gigante della ricerca cinese Baidu per utilizzare il suo sistema di navigazione.

A Shanghai, dove c'è una delle gigafabbriche di Tesla, l'azienda ha ottenuto il permesso per testare il FSD su 10 veicoli a giugno, aprendo la strada al suo lancio in Cina, dove diverse case automobilistiche sono già avanti con la guida autonoma (anche con sistemi di sola visione, senza radar, come quello di Tesla).

Nondimeno, la strada è segnata, e con l'addio del marchio "beta", sostituito con "Supervised" ad aprile 2024, il FSD vuole apparire già più convincente.