L'ultima beta V11.4.6 del Full Self-Driving di Tesla contiene una novità sul traffico

Dopo un piccolo periodo di pausa, Tesla ha rilasciato a più beta tester la versione 11.4.6 del sistema FSD (Full Self-Driving). Questo passaggio è piuttosto importante, visto che significa che la versione sopracitata non include problemi evidenti, dunque è stata ritenuta sufficientemente sicura per gli automobilisti. Per quanto riguarda le modifiche implementate, l'unica novità certa è relativa al sistema di frenata automatica di emergenza (AEB).

Nello specifico, questo sistema sarà in grado di applicare la frenata automatica di emergenza appena vedrà qualsiasi oggetto riconosciuto da Occupancy Network (dunque, non solo automobili). Ciò dovrebbe garantire una maggiore sicurezza intorno agli utenti e ad altri oggetti. A riguardo, Elon Musk ha dichiarato che questa novità dovrebbe ridurre i rallentamenti non necessari. Per il momento, però, non si sa molto di più. Passando alle recensioni degli automobilisti su questa V11.4.6, le prime critiche sembrano positive, soprattutto riguardo la selezione delle corsie.