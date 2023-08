Il FSD 12 in versione finale ha un tester di eccezione: Elon Musk!

Elon Musk continua a ripetere che la versione finale del FSD (Full Self-Driving), il software per la guida autonoma di Tesla attualmente in beta, arriverà in versione stabile per la fine dell'anno, e per dimostrare lo stato dei lavori ha pubblicato su X un video live di 40 minuti mentre lo testava sulla sua personale Model S (sapete come funziona lo Smart Summon?). Il che è servito per testare anche le capacità di X di assorbire un alto volume di traffico per un video dal vivo (più di 10 milioni di visualizzazioni).

Com'è andata? A guardare il video, sembra piuttosto bene. Il viaggio è iniziato dal quartier generale di Tesla Engineering a Palo Alto, in California. Musk ha impostato la sua Tesla Model S in modalità Autopilot FSD e ha lasciato che l'auto guidasse verso una destinazione casuale che ha scelto dalla mappa sullo schermo.

Alcuni punti critici, come le cosiddette svolte a sinistra non protette (UPL, Unprotected left turns), sono stati affrontati dal veicolo senza intoppi senza alcun intervento umano, e il veicolo ha rallentato in presenza di dossi (intorno al minuto 5), quando un ciclista ha attraversato la strada e ha completato correttamente una rotonda, fermandosi per il traffico proveniente da sinistra e ha preso una buona traiettoria.

C'è stato un momento di tensione, intorno al minuto 16:50, quando fermi a un semaforo l'auto ha cercato di partire con il rosso, ma Musk ha preso immediatamente il controllo e l'ha fermata.