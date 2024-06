Jaguar Land Rover guarda al futuro della mobilità elettrica, con un occhio al passato

Il passaggio alla mobilità elettrica sta ispirando una sorta di "operazione nostalgia" da parte dei produttori. Lo abbiamo visto con Renault 5 , Volkswagen ID. Buzz e persino con la richiestissima Micro Microlino , e ora anche Jaguar Land Rover ha appena annunciato un piano per far rivivere il marchio Freelander.

La partnership con Chevy

L'annuncio è arrivato durante l'Investor Day 2024, e secondo i dettagli condivisi con la stampa JLR ha presentato una lettera d'intenti per concedere in licenza il marchio Freelander in Cina con Chery Automotive.

La joint venture, chiamata Chery Jaguar Land Rover (CJLR), produrrà veicoli elettrici sotto il marchio Freelander e basandosi sulla piattaforma di Chery. I veicoli elettrici Freelander saranno indipendenti dai marchi esistenti di Chery e JLR.