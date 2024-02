Meno potenza pura, ma più elettroni e schermi più grandi: le novità delle nuove Ford Puma

Sulla strada verso una completa elettrificazione della gamma, Ford sta preparando diverse novità per la sua crossover Puma, una delle dieci vetture più vendute in Italia nel 2023 e tra le più popolari anche nel panorama ibride (a proposito, sapete che differenza c'è tra mild hybrid e full hybrid ?).

Ford Puma 2024: più schermo, meno cavalli

Come optional, poi, ora si possono scegliere i fari LED matrix anti-glare, così come le luci Predictive dynamic bending light , che seguono l'andamento della strada e anche nell'ingresso in curva e durante la traiettoria

Sotto lo schermo, ci sono nuovi pulsanti "soft" per il controllo del clima e dei sedili riscaldati, una scelta introdotta per ridurre il numero di interruttori fisici per un "design più pulito" e un nuovo spazio per il telefono, dotato di pad per la ricarica wireless integrato.

Anche il volante è nuovo, ora non più tondo, mentre dal punto di vista tecnologico Ford afferma come il sistema Sync 4 abbia "il doppio della potenza di calcolo" rispetto a prima e sono stati aggiornati anche gli aiuti alla guida.

La nuova Puma 2024 infatti può vantare i nuovi Intersection Assist, Reverse Brake Assist e Predictive Speed Assist, che rallenta automaticamente l'auto quando si avvicina a una curva o a un incrocio, e la telecamera a 360°, che permette di controllare l'esterno da ogni angolazione.

Poche le novità per quanto riguarda i motori, tra i quali spicca l'addio alla motorizzazione a tre cilindri da 1,5 litri da 200 CV e cambio manuale per la ST top di gamma, che ora sarà disponibile solo nella 1,0 litri mild hybrid a 48 V e 160 CV, dotata di cambio automatico.

Con questa novità, ora nel catalogo Ford resta solo una vettura ST completamente a benzina, la Focus, che ci saluterà entro la metà del 2025.

Per quanto riguarda le versioni meno cattive, Puma rimane disponibile con i motori da 124 CV o 148 CV con motore mild-hybrid, ma solo il modello base è ancora disponibile con un cambio manuale a sei velocità.

Stando a quanto affermato dal capo di Ford Europa, la Puma a benzina resterà in catalogo per molti anni dopo l'arrivo della versione elettrica, che vedremo tra poco, e quindi non verrà dismessa prima del 2029.