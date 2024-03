I concessionari Ford vi daranno la carica fino a 400 kW

Secondo un comunicato di Ford, i caricabatterie ultraveloci di Allego saranno installati in centinaia di concessionarie Ford in Europa.

I caricabatterie a corrente continua forniranno potenze fino a 400 kW e saranno accessibili ai proprietari di veicoli elettrici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un modello Ford o meno.

I proprietari di Ford, però, avranno dei vantaggi. Tra questi tariffe agevolate quando utilizzano la loro scheda di ricarica FordPass e le funzionalità Plug & Charge per accelerare il processo di ricarica.

Ford ha dichiarato di credere che l'infrastruttura di ricarica sia una delle chiavi per dare ai consumatori la fiducia necessaria per passare all'elettrico.

La nostra partnership con Allego renderà l'esperienza di ricarica più veloce e conveniente per i nostri clienti e incoraggerà più conducenti che mai a considerare i benefici di zero emissioni durante la guida in veicoli come il nostro nuovo Explorer elettrico.