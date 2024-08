Ford ha ufficializzato una partnership con la società di biciclette N plus per la realizzazione di due e-bike ispirate a due iconici modelli della casa automobilistica: la Bronco e la Mustang. Ford, dunque, ha deciso di seguire l'esempio di altre aziende, come GM, Porsche, Jeep e Polestar, che in collaborazione con altri marchi hanno già lanciato delle e-bike.

Bronco e-bike, il mezzo per ogni tipo di terreno

La Bronco e-bike, che riprende il design del modello automobilistico, è un'e-mbt a pedalata assistita, con un motore dalla potenza nominale di 750 W. L'unità è montata sul mozzo posteriore, con una coppia di 85 Nm, e garantisce una velocità massima di 45 km/h. L'autonomia garantita, invece, è di circa 95 km. È presente una doppia sospensione ispirata a GOAT (Goes Over Any Type of Terrain), con un sellino ispirato a quelli delle moto. L'ebike, poi, può fare affidamento su impianti frenanti idraulici e su un manubrio integrato caratterizzato da un pannello LCD centrale, il quale permette di consultare varie informazioni, come il livello di batteria. La Bronco e-bike, infine, sfoggerà pneumatici Pirelli Scorpion Enduro M hardwall da 27,5 x 2,6 pollici.

Il prezzo di vendita è di 4.500 dollari. Aggiungendo 350 dollari sarà possibile scegliere una delle dieci colorazioni oltre standard Area 51.

Mustang e-bike sarà disponibile in due versioni

Ford celebra il 60° anniversario della sua Mustang lanciando un'e-bike sportiva in due modelli, tra cui quello noto come 60th Anniversary Edition in edizione limitata (disponibile soltanto presso i concessionari Ford). Il motore è posizionato sul mozzo posteriore e garantisce una potenza di 750 W ed una coppia di 85 Nm. Velocità e autonomia, tra l'altro, sono le stesse della Bronco. Per quanto riguarda le gomme, sono di tipo semi-slick Pirelli Angel GT e cerchi cromati. Anche su questo modello è presente un manubrio con al centro un pannello LDC indicante le informazioni principali.

In questo caso, il prezzo di vendita è di 4.000 dollari. I colori disponibili, oltre al Carbonized Gray Metallic, sono dieci (sempre con il supplemento di 390 dollari).

Disponibilità

È già possibile preordinare i due modelli, mentre le consegne verranno avviate entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda la disponibilità in Italia, ancora non si hanno comunicazioni ufficiali.

