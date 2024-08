Il sistema di guida senza mani al volante di Ford potrà essere sfruttato anche in Italia

Anche in Italia sarà possibile utilizzare la tecnologia di guida a mani libere di Ford, noto come BlueCruise. Difatti, dopo Germania, Gran Bretagna e Spagna, è arrivato l'assenso definitivo della Commissione Europea a sfruttare questo sistema in altri 15 Paesi dell'Europa, tra cui appunto l'Italia. In particolare, in tutto il Continente le auto abilitate potranno percorrere più di 133.000 km di "Blue Zones".