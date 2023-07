Ecco Flip90: il rimorchio per camper che diventa una casa

Nel settore della mobilità troviamo un segmento che offre davvero tanti spunti originali. Stiamo parlando di quello che riguarda i veicoli per il campeggio, un sempreverde che tiene testa anche al crescente interesse nei confronti delle auto elettriche.

E proprio nel contesto dei veicoli per il campeggio vi parliamo di Flip90, un rimorchio molto particolare sviluppato dall'azienda ICC Offroad, attiva sul mercato da almeno 30 anni, in collaborazione con Queensize Camper, un'azienda specializzata nella creazione e produzione di mobili modulari e portatili per il campeggio.

Flip90 lo potete vedere nelle immagini in galleria. Si tratta di un rimorchio estremamente modulare e per questo anche estremamente spazioso per rendere il proprio veicolo un camper. Il concetto alla base di questo rimorchio è poter rendere un camper anche i classici veicoli stradali.