Fisker Alaska: le foto e i dati del pick-up elettrico rivale del Tesla Cybertruck

Fisker ha svelato le foto e alcuni dati dell'Alaska: il nuovo pick-up elettrico statunitense rivale del Tesla Cybertruck e del Ford F-150 Lightning punta a essere il più leggero della sua categoria. Avete già letto il nostro articolo sui falsi miti relativi alle auto elettriche? E quello sulla differenza tra Volt e kWh?

Un mezzo da lavoro che non trascura lo svago: offerto con cerchi in lega da 20 o 22", può vantare - tra le altre cose - il portabicchieri più grande del mondo (chiamato Big Gulp), un vano portaoggetti per i guanti da lavoro e persino un supporto per il cappello da cowboy. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.