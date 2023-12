In cerca di contributi per una nuova elettrica? Firenze alza la posta!

Dal Comune di Firenze giungono interessanti novità per chi ha intenzione di acquistare un'auto elettrica e non solo. In particolare, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi meno inquinanti (70% delle risorse destinate alle persone fisiche, il restante ai soggetti giuridici). Entrando nel vivo della notizia, i contributi disponibili per cittadini privati saranno regolati in base all'Isee. Difatti, per effettuare la richiesta, questo non dovrà essere superiore a 50.000 euro (le fasce di contributo saranno due: Isee inferiore o uguale a 36.000€; Isee superiore a 36.000€ fino a 50.000€). I cittadini potranno acquistare una sola auto; le persone giuridiche non più di due.

I dettagli sul contributo

Passando al contributo, che sarà al massimo il 50% del costo totale, varierà a seconda dell'Isee ed al tipo di veicolo:

Per un'auto elettrica nuova il contributo massimo è di 5.000 euro;

per una elettrica usata è di 4000 euro;

per un'auto gpl è di 4000 euro;

per un'auto usata arriverà fino a 3200 euro;

per un veicolo a benzina varierà tra 3500 e 2800€ (dipenderà se l'auto sarà nuova o meno).

Per le persone giuridiche, invece, il contributo massimo potrà arrivare a 8.000€ per un veicolo elettrico nuovo (6.400€ se usato); per un Euro 6 può arrivare a 5.000€ (4.000€ se usato).