FIAT Strada: il pickup che forse non vedremo mai

Il nuovo FIAT Strada sarebbe quindi un pickup classico, del tipo che va per la maggiore nel mercato statunitense ad esempio. Le immagini che trovate in galleria ci forniscono subito un'idea del nuovo veicolo di casa FIAT.

Il nuovo FIAT Strada è stato infatti avvistato in Portogallo, su un camion con rimorchio che stava trasportando una serie di veicoli. Ma questo non deve farvi pensare che vedremo presto FIAT Strada nei mercati europei e in Italia. Stando a quanto riferito da Stellantis, il gruppo che attualmente detiene FIAT, ad Auto Evolution, il nuovo FIAT Strada sarà destinato ad alcuni mercati africani e mediorientali.

Il mancato debutto di FIAT Strada in Europa potrebbe anche essere connesso a standard di sicurezza, ipoteticamente più complessi da rispettare in Europa per il nuovo pickup di casa FIAT. L'azienda non ha rilasciato commenti in questo senso. In merito al debutto ufficiale sul mercato, possiamo aspettarci che questo avverrà entro i prossimi mesi.