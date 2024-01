Una "segmento A" offerta solo nell'allestimento "base". Analizzeremo in un secondo momento la Cross , caratterizzata da un look ispirato al mondo delle SUV.

La terza generazione della Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia. La citycar torinese ha conquistato il pubblico grazie ai prezzi contenuti, alla grande praticità e alle dimensioni esterne non esagerate.

Indice

Fiat Panda: la versione

Fiat Panda: le dimensioni

Fiat Panda: il motore

Fiat Panda: tecnologia e aiuti alla guida

La Fiat Panda è priva degli ADAS più moderni ed è anche carente di tecnologia. L'autoradio Bluetooth con display da 5" va pagata a parte e per averla bisogna acquistare il pacchetto New Pack City (650 euro), che comprende anche i retrovisori esterni elettrici con sbrinamento, i sensori di parcheggio posteriori, i comandi audio al volante e il sedile del guidatore regolabile in altezza.