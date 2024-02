Finalmente la Panda avrà il nome che gli italiani le hanno sempre dato

Diciamoci la verità: l'immortale Panda, l'auto che, decennio dopo decennio, restyling dopo restyling, è sempre sulla breccia del mercato (più o meno), è sempre stata chiamata da tutti Pandina (o "i' pandino", come si dice a Firenze), e finalmente anche in Fiat devono aver pensato che era giusto prenderne atto. La Panda attualmente in commercio viene infatti ufficialmente ribattezzata in Pandina, per preparare l'avvento del nuovo modello atteso già da luglio di quest'anno. Quindi sì, ci sarà un momento in cui in vendita ci saranno Panda e Pandina. What a time to be alive!