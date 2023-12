L'eterna Fiat Panda potrebbe arrivare in veste tutta elettrica

Sono già diversi i modelli di auto completamente elettrici prodotti da Fiat, anche per il nostro mercato. Ma all'orizzonte potrebbe esserci un'ulteriore novità che ha come protagonista uno dei modelli più iconici della casa torinese. Parliamo della Fiat Panda .

Fiat è un attore fondamentale in tutto il mercato delle automobili, e lo è da molti decenni ormai. Come tanti altri produttori auto, anche Fiat ha investito nel segmento dell'elettrico , e non intende fermarsi.

Nel corso degli ultimi anni la Fiat Panda è stata rinnovata diverse volte, anche in termini di motorizzazione. Abbiamo visto arrivare, con un'ottima accoglienza del pubblico, la versione ibrida. Una volta accantonata la produzione di tale modello, a quanto pare per problemi di forniture.

Attualmente troviamo ancora qualche unità sul mercato della Panda ibrida, anche se il prossimo anno potrebbe arrivare un modello tutto nuovo e tutto elettrico.

Questo è quanto sarebbe appena trapelato online e ripreso da Autoevolution. Questi dettagli arrivano dal presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il quale avrebbe confermato che Stellantis avvierà la produzione della Fiat Panda completamente elettrica nel suo paese, utilizzando lo stabilimento che si trova a Kragujevac.

Al di là delle implicazioni sociali per i lavoratori presenti in Italia, visto che attualmente la Panda viene prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, la notizia avrebbe il suo eco visto che non si era mai vista una Panda completamente elettrica. E la suggestione di vedere un design futuristico per il nuovo modello non è da escludere a priori.

L'immagine che trovate in copertina infatti mostra il concept Centoventi che venne presentato, proprio come vettura elettrica, da Fiat nel 2019. Secondo gli attuali rumor, il debutto della prima Panda elettrica dovrebbe avvenire la prossima estate 2024. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.