Fiat Grande Panda: tutte le foto degli interni

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio ufficiale per il nuovo corso della generazione Panda, una delle vetture più iconiche di Fiat. E dopo aver visto l'aspetto esterno, è ora di vedere come sarà all'interno.

Nella galleria in basso potete vedere diverse foto che ci mostrano dal vivo come saranno gli interni della nuova Grande Panda di casa Fiat. Le immagini sono state scattate da au_tospotter, che ha scovato la vettura in strada in quel di Torino.