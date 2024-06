Si chiama Fiat Grande Panda ma è l’erede della Punto

La Fiat ha svelato oggi le prime foto (e alcuni dati ) della Grande Panda: l'erede della Punto rappresenta il ritorno della Casa torinese nel segmento delle piccole dopo cinque anni di assenza. Questo modello prodotto in Serbia arriverà nelle nostre concessionarie entro la fine dell'anno: scopriamolo insieme.

Indice

Fiat Grande Panda: dimensioni e pianale

Fiat Grande Panda: i motori

La Fiat Grande Panda sarà disponibile nelle versioni BEV e ibrida . Ipotizziamo quindi per la piccola torinese una gamma motori composta da due unità: il 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 101 CV montato dalla 600 e il propulsore elettrico da 113 CV della Citroën ë-C3.

Fiat Grande Panda: il design

Lo stile della Fiat Grande Panda è caratterizzato da forme semplici e spigolose.

Tra gli elementi più originali segnaliamo il frontale a maglia quadrata progressiva con uno skid plate nella parte inferiore del paraurti che strizza l'occhio al mondo delle SUV, la fiancata impreziosita da lettere in bassorilievo stampate in 3D e da grandi cerchi in lega da 17" diamantati e la coda che omaggia la leggendaria prima generazione della Panda nata nel 1980.