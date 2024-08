Svolta di Fiat sulle auto elettriche: la nuova Grande Panda avrà i cavi di ricarica all'interno, e sarà solo la prima

Fiat Grande Panda avrà i cavi integrati all'interno per la ricarica

Fino ad ora, gli automobilisti sono costretti a riporre i cavi per la ricarica dove capita, spesso occupando preziosi centimetri all'interno dell'auto. Per ovviare a questa criticità, Fiat ha deciso di dedicare uno spazio adeguato ai cavi, integrandoli direttamente nelle proprie auto.

L'unico limite di tale soluzione è che il cavo supporta esclusivamente la ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW (potrà garantire un'autonomia di circa 190 km in poco più di 4 ore). Per la ricarica in corrente continua (fino a 100 kW) l'automobilista dovrà sfruttare un altro cavo che andrà attaccato ad una presa situata sulla fiancate. Tutto ciò è necessario per evitare il surriscaldamento del cavo durante la ricarica veloce (di conseguenza, è più ottimale prevederlo all'esterno dell'auto).

