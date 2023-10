La FIAT 500 elettrica ha la ricarica on demand

Negli ultimi anni abbiamo parlato sempre di più di auto elettriche, nello stesso periodo in cui il mercato in Italia è cresciuto parecchio. Questo anche grazie alle diverse case automobilistiche che hanno iniziato a lanciare sempre nuovi modelli in questo contesto.

FIAT è sicuramente tra queste, visto che il colosso automobilistico ha recentemente lanciato diverse novità per il settore dell'elettrico. La FIAT 500 elettrica è sicuramente un esempio di ciò.