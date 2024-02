L'accelerazione delle auto elettriche? Consideratela una garanzia di sicurezza: parola di Stellantis

Una delle caratteristiche delle auto elettriche è la possibilità di accelerazione molto maggiore, in quanto sono in grado di fornire la coppia massima, ovvero la forza che spinge il veicolo in avanti, da ferme. Il che permette con motori adeguati un'accelerazione praticamente istantanea (sapete come funzionano le colonnine per ricaricare le auto elettriche?).

Ecco perché spesso vediamo esaltare le prestazioni di alcuni veicoli, o quantomeno delle versioni "Performance", "GT", "N" o "Cyberbeast", in grado di accelerazioni da Formula 1 di cui ci si potrebbe domandare la ragione.

La risposta, per Stellantis, è la sicurezza. Alla presentazione di STLA Large, l'ultima piattaforma per veicoli elettrici del marchio, l'amministratore delegato Carlos Tavares ha spiegato il suo punto di vista, specificando che per la sua azienda la potenzialità di questo tipo di vetture è di consentire i "sorpassi in condizioni di sicurezza".

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere meglio il concetto del manager.

Stellantis ha come obiettivo entro la fine del decennio di vendere soli veicoli elettrici in Europa e almeno il 50% di veicoli elettrici negli Stati Uniti, e questo sviluppo si baserà sulle piattaforme STLA, che saranno disponibili nelle forme Small, Medium, Large e Frame.

La piattaforma STLA Large è in grado di ospitare propulsori elettrici a due motori con trazione integrale e, al massimo delle sue potenzialità, sarà in grado di gestire accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli due secondi.

Quando gli è stato chiesto che necessità ci sia di lanciare sul mercato dispositivi del genere, Tavares è stato pronto a replicare che si tratta di una questione di sicurezza, proponendo un esempio personale.

Il manager ha spiegato di vivere in una fattoria, nella campagna portoghese, e si trova a dover guidare su piccole strade a due corsie. Una situazione che deve spesso affrontare è la necessità di superare un camion con la potenza necessaria per effettuare la procedura, senza dover azionare il freno perché si è scoperto che l'accelerazione dell'auto non è sufficiente per sorpassare in condizioni di sicurezza.

"Non è una questione di limiti di velocità", ha spiegato, "Maggiore è l'accelerazione, più sicure possono essere le condizioni in cui si effettua il sorpasso, e da questo punto di vista la tecnologia BEV è eccezionale, come tutti sappiamo".

Ovviamente molti saranno d'accordo con lui, e sicuramente, come afferma il manager, è "qualcosa che i clienti potranno apprezzare", ma forse non tutti saranno d'accordo.

La sicurezza stradale è sicuramente un problema complesso, e inutile dire che non ci sono soluzioni semplici o adatte a ogni contesto. Alcuni propongono di limitare la velocità, altri di inserire più controlli elettronici, altri ancora di avere la possibilità di superare in sicurezza in determinate condizioni.

Ovviamente ogni contributo è importante, soprattutto se viene da uno dei maggiori produttori di veicoli al mondo, e indipendentemente da come la si pensi le auto elettriche saranno sempre più numerose sulle nostre strade.

Ci saranno anche meno incidenti?