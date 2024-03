Secondo Euro NCAP la sicurezza non passa per i display

Gli schermi sono sempre più presenti nella nostra vita e ovviamente sono presenti anche nelle automobili. Ma se prima erano un'esclusiva dei modelli di fascia più alta, adesso sono diffusi su tutte le linee e hanno compiti sempre più importanti.

Questo non fa piacere a Euro NCAP, ente che si occupa di certificare la sicurezza delle autovetture tramite dei protocolli in modo da offrire delle informazioni terze e imparziali ai consumatori: gli schermi all'interno delle automobili comporterebbero un rischio per chi guida diventando fonte di distrazione.

Infatti, da gennaio 2026 saranno introdotti dei nuovi standard per raggiungere le cinque stelle nella valutazione sulla sicurezza. Un'automobile per eccellere nella valutazione dovrà avere necessariamente i comandi fisici per gli indicatori di direzione, le luci di emergenza, i tergicristalli, il clacson e la chiamata di emergenza.