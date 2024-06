Enjoy dice addio al prezzo fisso al minuto

Inoltre ti comunichiamo che, per migliorare il servizio nei confronti dell'utenza, a partire dal 26 giugno i prezzi di Enjoy non saranno più fissi, ma potranno variare in ogni momento per garantire una migliore competitività tariffaria ai nostri Clienti. Per conoscere le tariffe ed eventuali costi extra applicati ai singoli servizi Enjoy, dovrai fare riferimento ai prezzi indicati in App. Ti basterà selezionare un veicolo dalla mappa della città di tuo interesse ed avrai immediatamente disponibili tutte le tariffe dei servizi offerti.

Resta in ogni caso fermo il diritto per il Cliente di recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto ai sensi dell'art. 5.2. delle Condizioni Generali di Contratto.

Consulta le Condizioni Generali di Contratto, il Regolamento e le Condizioni Integrative di Utilizzo dei Veicoli Cargo nella sezione Termini e Privacy sul sito Enjoy per ulteriori dettagli.