Elon Musk ha provato la versione Performance di Cybertruck: "È di livello superiore!"

Ancora novità su Tesla Cybertruck. Elon Musk, infatti, ha annunciato di aver guidato il Perfomance Cybertruck, aggiungendo che si tratta di "un vero spasso". In particolare, il CEO di Tesla si sarebbe riferito ad una versione Performance del pick-up, ovvero ad una configurazione Quad-Motor. A riguardo, la casa automobilistica dichiarò che questo modello fosse in grado di garantire un'accelerazione da 0-97 kmh in 2,5 secondi e una velocità massima di 240 kmh. Lato autonomia, si parlava di 1.600 miglia secondo il ciclo di test EPA e un'impressionante capacità di traino di 6,8 tonnellate.

Alla potenza in termini di coppia non c'è stato alcun riferimento, tuttavia si può ipotizzare che stia andando ben al di sopra della soglia dei 1.000 cavalli, con ciascuno dei quattro motori che innesta una ruota. Tra l'altro, nel 2021, Elon Musk scrisse su Twitter che per il pick-up avrebbe desiderato entrambe le ruote anteriori e posteriori sterzanti, "quindi non solo come un carro armato: può muoversi in diagonale come un granchio".