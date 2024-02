La Xiaomi Car vista da vicino al MWC 2024

SU7 sta per "Speed Ultra 7" ed è una berlina di quasi 5 metri, che ricorda la Porsche Taycan nelle linee. Si presenta come un'auto sportiva e le sue specifiche parlano chiaro: è in grado di fare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e può arrivare fino a 265 km/h.

Xiaomi è sicuramente nota nel mondo degli smartphone, ma vende anche tanti altri prodotti, che spaziano su tutti i fronti della vita quotidiana. Però, adesso ha deciso di ampliare in maniera trasversale la sua gamma di offerte, approdando in una nuova frontiera della tecnologia .

Non si tratta solo di hardware, ma una parte importante è ricoperta dal software : infatti, Xiaomi ha inserito HyperOS all'interno della SU7, affinché sia collegata all'interno dell'ecosistema del brand cinese. Lo slogan è "Human x Car x Home" e segna l' integrazione tra tutti i dispositivi smart e il loro coordinamento per assecondare le esigenze e i bisogni degli utenti.

Se voleste vederla in azione, Xiaomi ha pubblicato un video su YouTube, dove è possibile ammirarla sfrecciare in solitaria. Tuttavia, come si legge dalla dicitura in basso a sinistra, l'auto al momento non è in vendita: infatti, non sappiamo con sicurezza quando sarà disponibile sul mercato e non sappiamo se arriverà in Italia e a che prezzo.

Stando a quanto rivelato da Weibing Lu, presidente del gruppo Xiaomi, l'auto arriverà sul mercato "molto presto", quindi si suppone che le vendite in Cina inizieranno in primavera, quindi è lecito pensare che successivamente può arrivare in altri mercati.

Questo è legato anche ai ricavi di Xiaomi, che negli ultimi anni sono arrivati principalmente dal mercato europeo e da quello indiano (tra il 40% e il 50%), quindi è difficile pensare che l'azienda rinuncerà all'appeal guadagnato al di fuori della Cina.