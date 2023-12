Ecobonus incentivi auto 2024: la guida completa

Gli incentivi auto saranno in vigore anche nel 2024: i contributi per l'Ecobonus del prossimo anno saranno simili (ma non uguali) a quelli attuali e coinvolgeranno, almeno per le prime settimane, un numero maggiore di vetture. Prima di entrare nel vivo della guida, potrebbe esservi utile sapere cosa significa full hybrid e cosa cambia con mild hybrid. Di seguito troverete una guida completa all'Ecobonus 2024: tutto quello che c'è da sapere (rottamazione, fondi a disposizione, etc…) sulla nuova tranche di incentivi per i veicoli a basse emissioni di CO2 al via dal prossimo 1 gennaio 2024.

Incentivi auto 2024: i fondi a disposizione

Nel 2024 ci saranno a disposizione 570 milioni di euro, suddivisi nelle seguenti fasce in base alle emissioni di anidride carbonica: 0-20 g/km : 205 milioni (194,75 ai privati e 10,25 alle società di car sharing e noleggio a lungo termine)

: 205 milioni (194,75 ai privati e 10,25 alle società di car sharing e noleggio a lungo termine) 21-60 g/km : 245 milioni (232,75 ai privati e 12,25 alle società di car sharing e NLT)

: 245 milioni (232,75 ai privati e 12,25 alle società di car sharing e NLT) 61-135 g/km: 120 milioni ai privati

Ecobonus auto 2024: come funziona

Tutte le auto elettriche con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km e con prezzi fino a 42.700 euro IVA inclusa beneficeranno dei seguenti incentivi: Senza rottamazione: 3.000 euro

Con rottamazione di usato fino a EURO 4: 5.000 euro Per le auto ibride plug-in con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km e prezzi fino a 54.900 euro IVA inclusa i bonus sono invece i seguenti: Senza rottamazione: 2.000 euro

Con rottamazione di usato fino a EURO 4: 4.000 euro Infine, i veicoli nella fascia 61-135 g/km, sempre con prezzi fino a 42.700 euro IVA inclusa, possono beneficiare di 2.000 euro di bonus, ma solo in caso di rottamazione. La vettura da demolire dev'essere intestata all'acquirente di quella nuova o a un suo familiare convivente da almeno 12 mesi mentre quella acquistata con l'incentivo deve essere immatricolata entro 180 giorni dalla prenotazione dell'Ecobonus. Ma non è tutto: il veicolo comprato con gli incentivi non può essere venduto prima di 12 mesi (24 mesi per le società di car sharing).

Per quanto tempo dureranno gli incentivi?

Si prevede una situazione come quella dello scorso anno. I fondi a disposizione per l'acquisto di vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 dovrebbero terminare già verso il mese di febbraio: i soldi bastano a coprire solo le prime 60.000 prenotazioni e questa categoria di vetture è molto richiesta. Gli incentivi per le auto elettriche e ibride plug-in con emissioni fino a 60 g/km di CO2 (veicoli molto meno apprezzati dai clienti italiani) dureranno invece per tutto il 2024.

Come si fa a prenotare?

Le prenotazioni degli incentivi sono gestite direttamente dalle concessionarie. I venditori le registrano su una piattaforma dedicata, pertanto non c'è nulla che il cliente possa fare autonomamente. Dovrete insomma rivolgervi al vostro rivenditore "di fiducia", se ne avete uno.

Quali altri finanziamenti prevede l’Ecobonus?