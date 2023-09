Ecobonus incentivi auto 2023: l’elenco aggiornato

Ecobonus auto 2023: come funziona

Indipendentemente dalla fascia, per avere gli sconti illustrati qui sopra, non devono trascorrere più di 180 giorni tra la sottoscrizione del contratto e la consegna del veicolo. Assicuratevi quindi al momento dell'ordine che i tempi previsti siano questi e nel dubbio aggiungete una clausola di rescissione.

Incentivi auto 2023: quali veicoli elettrici per ogni marchio

L'ecobonus auto è quindi particolarmente vantaggioso per l'acquisto di un veicolo elettrico. Andiamo quindi a vedere, per ciascun marchio disponibile in Italia, quali sono le auto elettriche che è possibile acquistare avvalendosi di questo beneficio, dividendo l'elenco per marca.

Abarth