Ecobonus auto 2024: tutte le tabelle con le nuove cifre

Oggi 1 febbraio era una data importante per coloro che sono interessati agli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti, quelli che più comprensibilmente vengono definiti Ecobonus. Finalmente i rappresentati del Governo e quelli del settore automotive si sono riuniti per avvallare le cifre per l'Ecobonus 2024.

Rispetto agli scorsi anni i fondi per gli incentivi sono stati incrementati. Si parla di un totale di 950 milioni di euro, dei quali la quasi totalità è stata destinata all'acquisto di auto meno inquinanti. In misura minima sono stati destinati 20 milioni per gli incentivi all'acquisto di auto usate non inquinanti e 50 milioni per un programma sperimentale di noleggio a lungo termine.