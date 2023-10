Le ebike di GoCycle vedranno delle "grosse" novità nel 2024

Negli ultimi anni il settore delle ebike, o bici elettriche, è cresciuto in maniera esponenziale. Questo è avvenuto soprattutto grazie al progresso tecnologico del settore, il quale permette di vedere bici elettriche sempre più potenti e più leggere.

Tra gli attori di questo mercato troviamo davvero tantissime aziende, e tra queste GoCycle si rivela tra le più interessanti. L'azienda infatti è stata fondata 20 anni fa dall'ex designer della McLaren Richard Thorpe, non uno qualunque insomma. E nelle ultime ore GoCycle ha annunciato delle interessanti novità che arriveranno nel 2024.

Per il prossimo anno infatti GoCycle rinnoverà in maniera consistente la gamma di prodotti che propone sul mercato. Nello specifico, la gamma che dovrebbe arricchirsi maggiormente la G4, la quale vedrà l'arrivo di un modello cargo. Tale modello cargo dovrebbe avere le classiche gomme fat, e un occhio di riguardo alla portabilità.

In generale GoCycle ha promesso che suoi nuovi modelli di ebike che lancerà ci saranno un motore più potente, componenti in fibra di carbonio e pneumatici ispirati alla MotoGP.

Per concludere, ancora non abbiamo nemmeno un leak grafico in merito alla nuova ebike di GoCycle. Dalle immagini finora condivise riusciamo però a vedere a intravedere quali saranno i punti di forza delle nuove ebike dell'azienda. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sulle tempistiche di rilascio sul mercato.