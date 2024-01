Il primo easter egg di Cybertruck riguarda proprio una disavventura del pick up di Tesla

Elon Musk, anche in passato, ha dimostrato un certo senso dell'umorismo, trasferito di conseguenza alle sue aziende, tra cui Tesla. In tal senso, è piuttosto esilarante un easter egg presente sul nuovo pick up elettrico, il noto Cybertruck. A scoprirlo è stato DennisCW, il quale si è imbattuto accidentalmente nell'easter egg mentre provava a riattivare lo schermo del veicolo.

Entrando nel vivo della notizia, l'easter egg ironizza su ciò che accadde nel 2019, quando Franz von Holzhausen, durante una dimostrazione, ruppe i finestrini del Cybertruck con una palla d'acciaio(finestrini che furono presentati come molto resistenti). L'easter egg può essere attivato semplicemente toccando rapidamente i finestrini della grafica Cybertruck nel sistema di infotainment del veicolo. In questo caso, infatti, i finestrini appaiono danneggiati, proprio come accadde durante la sfortunata dimostrazione di qualche anno fa. Inoltre, sarebbero presenti altri easter egg, come i segni di proiettili sugli sportelli.