Cos'è l'e-GVC Plus di Mazda

L'e-GVC Plus montato dalla Mazda MX-30 e-Skyactiv è un sistema che ottimizza il trasferimento di carico. Un'evoluzione del G-Vectoring Control per la SUV compatta elettrica della Casa giapponese.

Di seguito troverete tutti i dettagli su questo progetto e su come aumenta il piacere di guida.

Cosa significa e-GVC Plus?

GVC è l'acronimo di G-Vectoring Control.

Cosa fa di preciso l'e-GVC Plus?

Utilizza le caratteristiche della coppia del motore elettrico per ottimizzare il trasferimento di carico fra anteriore e posteriore.

In parole povere?

Quando il guidatore effettua delle correzioni di sterzo sia in rettilineo che in curva il sistema consente transizioni omogenee e continue tra forse G longitudinali e trasversali a ogni velocità. Quando si entra in curva l'e-GVC Plus riduce leggermente la coppia per ottimizzare l'aderenza delle ruote anteriori e la aumenta nuovamente quando il volante torna nella posizione originale. Una procedura che funziona anche quando il pedale dell'acceleratore non viene premuto (ad esempio in discesa).

In che modo si distingue dal GVC Plus?

Il GVC Plus montato da altre vetture Mazda si comporta allo stesso modo ma anziché ridurre la coppia applica una lieve forza frenante alle ruote esterne, creando un momento di stabilizzazione che contribuisce a riportare la vettura in marcia rettilinea.

Il sistema GVC Plus genera transizioni uniformi tra rollio, beccheggio e imbardata anche in presenza di elevate forze in curva.

Esiste anche un GVC "non Plus"?

Sì, è stato introdotto nel 2017 e si differenzia da quello Plus per l'assenza dell'intervento sui freni. Il sistema Mazda GVC, uno dei primi al mondo a ottimizzare il carico verticale su ogni ruota regolando la potenza del motore in vase all'azione del volante, è più simile nel funzionamento all'e-GVC Plus.

Limita infatti la coppia del motore per generare forza G di decelerazione spostando il carico sulle ruote anteriori e la ripristina trasferendo delicatamente il carico alle ruote posteriori.