Cos’è il DS Iris System

Iris System è il sistema multimediale della DS: una piattaforma di infotainment connessa ricca di funzionalità. Di seguito troverete tutti i dettagli sul DS Iris System, tutto quello che c'è da sapere sulle funzioni multimediali presenti sulle auto della Casa francese.

Indice

DS Iris System: il navigatore

Di seguito le nove funzioni principali del navigatore del DS Iris System: Istruzione successiva Fornisce i dettagli sulla manovra successiva, il nome della strada e la distanza dall'incrocio. Al di sotto, sono presenti brevi dettagli sull'incrocio successivo. Traffico Gli ingorghi sono rappresentati sulla mappa in tre colori diversi: giallo per traffico scorrevole, arancione per traffico moderato e rosso per traffico congestionato. Barra del percorso Appare quando è attivo un percorso e può essere nascosta. Visualizza un pannello delle informazioni di arrivo in alto e mostra anche informazioni importanti come i ritardi dovuti al traffico, Tutor, Autovelox e punti di interesse. Pulsante annulla percorso Cliccando viene visualizzata una schermata che chiede di confermare l'annullamento. Pulsante di cambio visualizzazione Consente di passare tra la direzione 3D in alto, la direzione 2D in alto e la direzione 2D. Pulsante muto Consente di scegliere tra avere tutte le istruzioni, solo gli avvisi o nessuna istruzione. Destinazione finale Indica con una bandierina la destinazione finale del percorso. Segnalazione Tutor e Autovelox Un pulsante permette di segnalare la presenza di Tutor e Autovelox sul percorso. Facendo clic sul pulsante un messaggio a comparsa chiederà di confermare la segnalazione. Pulsante opzioni Consente di accedere al pannello Opzioni percorso, che permette di modificare e ottenere una panoramica del percorso corrente.

DS Iris System: i servizi connessi di TomTom

I servizi connessi di TomTom sono integrati nel sistema per tre anni dopo l'acquisto dell'auto: Aggiornamenti delle mappe via etere Il sistema è sempre aggiornato e reattivo. Non c'è bisogno di aggiornare manualmente le mappe. Mappatura a intervallo dinamico Mostra l'autonomia del veicolo elettrico in tempo reale sulla mappa, così come la stazione di ricarica più vicina. Segnala inoltre al conducente di cercare una colonnina se la batteria sta per scaricarsi. Ricerca stazioni di ricarica Consente ai conducenti di auto elettriche di trovare le stazioni disponibili. Disponibilità del punto di ricarica in tempo reale In rosso il sistema segnala le colonnine non disponibili, in verde quelle disponibili. Fornisce inoltre i nomi di marchi e operatori e informazioni su indirizzi, orari di apertura e metodi di pagamento. Informazioni sul traffico online Garantisce l'accesso alle informazioni sul traffico più aggiornate (dati ogni 30 secondi). Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi, forti temporali, neve o altri problemi propone di ripianificare il percorso per evitare i rallentamenti. Servizio di allerta e Tutor e Autovelox di TomTom Fornisce avvisi aggiornati relativi a zone con Autovelox fissi inviati da una community di conducenti. La disponibilità dipende dalla legislazione locale. Indirizzi e punti di interesse tramite ricerca online Il sistema offre più varianti per cercare i POI: per nome, categoria o luogo e in base a un indirizzo nelle vicinanze, al codice postale o alla destinazione. Parcheggio privato Mostra le posizioni dei parcheggi in zona, lungo il percorso o vicino alla destinazione, insieme alla disponibilità in tempo reale, agli orari di apertura e ai servizi disponibili. Prezzi carburante Cerca e visualizza stazioni di servizio sul percorso o sull'intera mappa e mostra informazioni su prezzi, posizioni, marchi e orari di apertura. Senza dimenticare la vista autonoma del raggio sulla mappa nel caso di poco carburante. Previsioni meteo locali Le informazioni comprendono previsioni meteo per cinque giorni per paesi e città, temperature massima e minima giornaliere, direzione e velocità del vento e quantità di precipitazioni.

DS Iris System e ChatGPT

Da qualche mese DS Iris System integra anche ChatGPT: basta pronunciare "OK Iris" o premere il pulsante dedicato sul volante per avviare una conversazione fluida e naturale con il noto chatbot basato sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Entrando più nel dettaglio si tratta in realtà dell'intelligenza artificiale SoundHound basata su ChatGPT API: in poche parole la piattaforma Chat AI di SoundHound, che integra diversi domini di conoscenza, è combinata con diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni come l'API ChatGPT per fornire risposte più tempestive e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale DS IRIS.

Su quali DS si trova Iris System