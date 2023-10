DS Automobiles sarà il primo marchio automobilistico ad integrare ChatGPT

Il marchio automobilistico DS Automobiles si arricchisce di un'importante novità, ovvero l'integrazione con ChatGPT, il noto modello di intelligenza artificiale generativa. L'implementazione di tale tecnologia con il sistema DS IRIS sarà disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, consentendo agli utenti di beneficiare di un assistente digitale dedicato all'esperienza di viaggio.

Ad esempio, sarà possibile chiedere a ChatGPT di inventare una storia per bambini oppure di fare un elenco delle opere più significative conservate al famoso museo Louvre. Per utilizzarlo, poi, non occorrerà effettuare un'operazione complicata. Difatti, sarà sufficiente parlare con il sistema DS IRIS dicendo "OK IRIS" oppure premendo il pulsante speciale sul volante. Sul piano della sicurezza, l'interazione vocale con il chatbot avverrà in modo sicuro, evitando dunque di distogliere lo sguardo dalla strada oppure di togliere le mani dal volante.