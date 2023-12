La crossover transalpina a batterie è offerta in tre allestimenti : Performance Line , Esprit de Voyage e Opera. Avete già letto il nostro articolo sulla differenza tra Volt e kWh ? E quello su come calcolare e pagare il pedaggio autostradale ?

Indice

DS 3 E-Tense: le versioni

DS 3 E-Tense: le dimensioni

DS 3 E-Tense: il motore

DS 3 E-Tense: batteria e autonomia

DS 3 E-Tense: tecnologia e aiuti alla guida

Tutte le DS 3 E-Tense hanno l'assistente per le partenze in salita, il sistema che segnala quando la vettura oltrepassa le linee di carreggiata, il cruise control con riconoscimento dei segnali stradali e la frenata automatica fino a 85 km/h. Numerosi altri ADAS, come ad esempio il monitoraggio dell'angolo cieco, sono però optional.

Per quanto riguarda la tecnologia troviamo un touchscreen da 10" (10,3" optional) e la connettività Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Sorprende dover pagare a parte, tranne che sulla lussuosissima Opera, il caricatore wireless per smartphone.