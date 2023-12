DS 3 E-Tense, la tecnologia sigla per sigla

La DS 3 E-Tense è la variante elettrica della seconda generazione della DS 3: una piccola SUV francese "premium" elegante e tecnologica.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility transalpina.

Active safety brake

Il sistema Active safety brake non è altro che la frenata automatica.

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go

L'Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go mantiene automaticamente il veicolo alla veloictà target selezionata e adatta la velocità per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.

Advanced Traction Control

L'Advanced Traction Control consente di guidare su fondi insidiosi ottimizzando la trazione per entrambe le ruote anteriori e sfruttando la sinergia del controllo di stabilità ESP.

Blind Spot Detection

Il Blind Spot Detection è il monitoraggio dell'angolo cieco.

DS Drive Assist

Il sistema DS Drive Assist combina le funzioni del Lane Departure Warning e dell'Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go.

Extended Emergency Braking

L'Extended Emergency Braking è la frenata automatica attiva fino a 140 km/h.

Extended Sign recognition

L'Extended Sign recognition rileva alcuni segnali stradali e li mostra al conducente in tempo reale sul quadro strumenti.

High Beam assistant

L'High Beam assistant è un sistema che effettua una commutazione automatica da abbaglianti ad anabbaglianti se incontra un veicolo.

Hill Assist

La tecnologia Hill Assist aiuta il conducente a rimettersi in moto in salita. Immobilizza il veicolo per un paio di secondi, lasciando il tempo di passare dal pedale del freno a quello dell'acceleratore.

Iris

Iris è un sistema di riconoscimento vocale.

Lane Departure Warning

Il Lane Departure Warning, utilizzando una telecamera che identifica la segnaletica stradale, posiziona il veicolo nella sua corsia senza mai lasciarlo.

Lane Positioning Assist

Il Lane Positioning Assist funziona con l'aiuto di una telecamera che identifica le linee di demarcazione sulla strada. Il sistema posiziona il veicolo all'interno della carreggiata nel punto desiderato dal conducente.

Keyless Access

Il Keyless Access è un sistema di accesso senza chiave.

Lane keeping assist

Il Lane keeping assist avvisa quando la vettura oltrepassa le linee di carreggiata.

Visio Park 360°

Il Visio Park 360° comprende i sensori di parcheggio davanti e dietro e la telecamera anteriore e posteriore.